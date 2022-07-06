بريد الوطن.. فى ذكرى ثورة 30 يونيو 2013

سيسجل التاريخ الحديث بأحرف من نور ما قام به شعب مصر، من ثورة عظيمة ساندها وأيدها جيش مصر العظيم، الذى لولاه ما كانت هناك مصر العظيمة، مصر الحضارة الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، وقد تخلصت ثورة يونيو من غدر وخيانة الإخوان، الذين جثموا على الحكم، وأرادوا الانتقام، وخرجوا من الجحور والقبور إلى القصور، يريدون أن يركبوا على جثث الموتى والضحايا بالغدر والخيانة، ولكن الله حفظ مصر وأرسل لها من يدافع عنها ويحميها ويضحى من أجلها، ويقدم روحه فداء لمصر، هو المشير عبدالفتاح السيسى الذى تصدى بكل حزم لهؤلاء، ووضع حياته على كفه، وخرج بمصر إلى بر الأمان، وانتصر معه الشعب وبايعوه وفوضوه، حتى انتصرت مصر وارتفع شأنها وتبوأت مكانتها العظيمة التى تليق بحضارتها، ومرت تسع سنوات على هذه الثورة العظيمة، وبناء عليه أراد القائد أن يعبر بمصر من الفوضى واللادولة إلى دولة تتباهى بها الدول العربية والأفريقية، وتصبح مركز اتزان ورمانة ميزان للمنطقة، بسبب قيادتها الحكيمة ورئيسها الوطنى، الذى عبر بمصر إلى بر الأمان، وكما قالها الرئيس السيسى مرات عديدة: كيف ستكون مصر مائة مليون فى محيط منطقة تعج وتموج بالحروب والتشرد والحروب الأهلية، بين أبناء الدولة الواحدة، كما يحدث فى بعض دول الجوار؟! وبما أننا نستضيف فى مصر أكثر من خمسة ملايين لاجئ يعيشون مع الشعب المصرى دون تفرقة أو مخيمات، وستظل ثورة 30 يونيو 2013 نبراساً وعلامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث.

أحمد النمر

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