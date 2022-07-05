بريد الوطن.. ثورة الفرز الوطني وحروب الأكاذيب

تعرّضت مصر فى عام 2011 لمرحلة خطيرة فى تاريخها الحديث، ونتج عن ذلك تنحى الرئيس مبارك عن حكم مصر، حقناً للدماء، والحفاظ على مصر من السقوط، وتولى ممثل جماعة الإرهاب حكم مصر على مدار سنة كاملة، ولم يجنِ الشعب المصرى سوى الوعود الكاذبة ورغاوى الكلام، وتآكل مفاصل الدولة، وحرق الكنائس والمرافق العامة، ومحاولات هدم القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ولكن الشعب المصرى العظيم الذى لا يسير بكتالوج، هب وثار وخرجت الملايين التى تجاوز عددها 35 مليوناً، تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، كما طالبت بتدخل القوات المسلحة للحفاظ على مصر الحبيبة، واستجاب البطل عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لمطالب الشعب بعد محاولات متعدّدة للتوافق، ولكن جماعة الإرهاب لم تهتم بذلك، ولا يهمها الوطن، وكانت ثورة 30 يونيو، التى صححت مسار ثورة 25 يناير 2011.

ثورة 30 يونيو أطلقت عليها «ثورة الفرز الوطنى»، لأنها كشفت لأولى الألباب الوطنى المخلص الذى يعمل لأجل الوطن، ومن يتآمر عليه، كما كشفت الفرق بين عالِم الدين الحق وتجار الدين. توالت الأحداث واختار الشعب البطل عبدالفتاح السيسى رئيساً لجمهورية مصر العربية، ومنذ توليه المسئولية وهو يسابق الزمن للوصول إلى مبتغاه، وآمال الشعب فى مصر الجديدة، وها هى المشروعات فى جميع المجالات تتم على أرض الواقع، وها هى المبادرات غير المسبوقة فى مجالات الصحة والبنية التحتية، فالرجل لا يعرف بيع الأوهام للشعب، ولكنه يعرف الصدق والعمل المخلص، وها هى قافلة الوطن تمضى قدماً للأمام رغم الشائعات التى يطلقها أعداء الوطن والإنسانية، ولكن هيهات، فصوت العمل هو الأقوى، والأكذوبة تموت وحدها كما تموت السمكة فى الصحراء.

د. إبراهيم خليل إبراهيم، عضو اتحاد كتاب مصر

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com