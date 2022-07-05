بريد الوطن.. احفظ حقوقنا فى أراضينا من الضياع يا محافظ الغربية

أمتلك قطعة أرض «كردون مبانى» بمساحة 6 وربع قيراط، آلت لى بالميراث، وكائنة بحوض منشأة العمدة محمد جعيصة، رقم 41، وهى تابعة لزمام قحافة، طنطا، بمحافظة الغربية، وهى مجتزأة من قطعة رقم 5 إجمالى مساحتها 4 أفدنة، كلها آلت إلى عائلتى، والجار يمين وشمال نقلا حدودهما، ووضعا الحديد، وتعديا على ملكيتى وملكية غيرى، ونما إلى علمى أنهما يسعيان لتسجيل وإشهار القطع الخاصة بهما، بما فيها من زيادات، مستغلين تسهيلات وثغرات فى قوانين الشهر العقارى الجديد، من باب وضع اليد، نناشد السيد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، التدخل من أجل حفظ حقوقنا من الضياع.

جلال أحمد

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