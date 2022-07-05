بريد الوطن.. نسيج وطني واحد يحمل اسم مصر

فى كل دولة من دول العالم، ينقسم جزء كبير من الشعب بها إلى قسمين، قسم مؤيد لسياسة الدولة وحكومتها، وآخر معارض لها، وربما يمثل ذلك الأمر إحدى المهام الصائبة، فى توازن العملية السياسية من نقد بنّاء للدولة وحكومتها، قد يساعدها على تصحيح بعض المسارات التى تُقوّم الدولة أو الحكومة، على الطريق الصحيح، فى تقبّل الرأى والرأى الآخر، للمعارضة السياسية لأى دولة، ولكن حينما يتحول ذلك النقد والاختلافات والمعارضات السياسية، إلى نوع من الهدم الشامل للدولة، بالتأكيد سيكون هناك رفض قاطع لتلك السياسات الهدّامة، لذلك كان سعى الدولة المصرية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة فى مصر بمد أيديها لجميع أطياف المجتمع، بعيداً عن أى أيديولوجيات سياسية أو عرقية تتمثل فى هدم الدولة، على حساب قوة واحدة داخل المجتمع، ولكن سعيها الحقيقى كان وما زال، هو التفاف كل القوى الوطنية فى نسيج وطنى واحد، وهو مصلحة الوطن وارتقاؤه وعلوه بين الأمم.

فلطالما هدمت تلك العرقيات والأيديولوجيات أوطاناً ذات تاريخ وحضارات على مر الأزمان، لذلك كان لا بد من التوحّد مهما اشتدت أو طالت الانقسامات أو الأزمات السياسية داخل القوى الوطنية أو داخل المجتمع المصرى، ولن يكون ذلك إلا عن طريق فتح الحوار الوطنى لكل المعارضين.

ممدوح الشنهورى- عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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