بريد الوطن.. سدرة الآمال

طوتك كما تطوى العتاة الهزائم

وشقت تروس البغى فيك المظالم

تبيت الليالى مرغم الأنف شاردا

تلاطمك الأهوال والعيش عادم

ولم يشفق الدهر الجثوم على الورى

أطاح غروراً والغرور يساوم

فديتك يا شعراً بلحظ عبيلة

تصب هجاء والقريض يحاكم

على وطأة الهجران لاحت طيوفها

فلما دنا وصل طوته المزاعم

ألا رب ليل شق ديجور عابس

ليهتك ستر الظلم والظلم جاثم

يحيل عهود القهر صبح عدالة

ولم تستدر عدلاً كفاها المعالم

ومن سدرة الصبر العتيد تفلتت

صناديد عزم والمنايا تقاوم

على خدها نحت لأطلال نصرها

بتول وفى ثغر الحكايات باسم

لينسجها البأس الصمود أبية

فلم يثنها غدر إذ الأفق قاتم

على عهده درب الخلود مؤيد

لأسياف ليل والخلود يلازم

فهاتى يدى نصر تؤلف بسمة

لسيف وفى ألحاظه النصر قادم

عبدالناصر الكومى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com