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محمود مسلم

بريد الوطن.. سدرة الآمال

كتب:

بريد الوطن
09:35 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

طوتك كما تطوى العتاة الهزائم

وشقت تروس البغى فيك المظالم

تبيت الليالى مرغم الأنف شاردا

تلاطمك الأهوال والعيش عادم

ولم يشفق الدهر الجثوم على الورى

أطاح غروراً والغرور يساوم

فديتك يا شعراً بلحظ عبيلة

تصب هجاء والقريض يحاكم

على وطأة الهجران لاحت طيوفها

فلما دنا وصل طوته المزاعم

ألا رب ليل شق ديجور عابس

ليهتك ستر الظلم والظلم جاثم

يحيل عهود القهر صبح عدالة

ولم تستدر عدلاً كفاها المعالم

ومن سدرة الصبر العتيد تفلتت

صناديد عزم والمنايا تقاوم

على خدها نحت لأطلال نصرها

بتول وفى ثغر الحكايات باسم

لينسجها البأس الصمود أبية

فلم يثنها غدر إذ الأفق قاتم

على عهده درب الخلود مؤيد

لأسياف ليل والخلود يلازم

فهاتى يدى نصر تؤلف بسمة

لسيف وفى ألحاظه النصر قادم

عبدالناصر الكومى

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