بريد الوطن.. سدرة الآمال
كتب:
بريد الوطن
09:35 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
بريد الوطن
طوتك كما تطوى العتاة الهزائم
وشقت تروس البغى فيك المظالم
تبيت الليالى مرغم الأنف شاردا
تلاطمك الأهوال والعيش عادم
ولم يشفق الدهر الجثوم على الورى
أطاح غروراً والغرور يساوم
فديتك يا شعراً بلحظ عبيلة
تصب هجاء والقريض يحاكم
على وطأة الهجران لاحت طيوفها
فلما دنا وصل طوته المزاعم
ألا رب ليل شق ديجور عابس
ليهتك ستر الظلم والظلم جاثم
يحيل عهود القهر صبح عدالة
ولم تستدر عدلاً كفاها المعالم
ومن سدرة الصبر العتيد تفلتت
صناديد عزم والمنايا تقاوم
على خدها نحت لأطلال نصرها
بتول وفى ثغر الحكايات باسم
لينسجها البأس الصمود أبية
فلم يثنها غدر إذ الأفق قاتم
على عهده درب الخلود مؤيد
لأسياف ليل والخلود يلازم
فهاتى يدى نصر تؤلف بسمة
لسيف وفى ألحاظه النصر قادم
عبدالناصر الكومى
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