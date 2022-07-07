سعر الدولار اليوم الخميس 7-7-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الدولار الأمريكي من أكثر العملات التي يحرص العديد من المواطنين المهتمين بمتابعة أخبار الاقتصاد على البحث عنها باستمرار، وذلك يعود لكونه من أكثر العملات تداولا وأهمية في العالم، فضلا عن أنه تتم به عمليات الاستيراد أيضا.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، في آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات المعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.82جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.79 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات التي وردت اليوم الخميس 7 يوليو.