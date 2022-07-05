سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في البنوك المصرية

يحظي سعر الدولار مقابل الجنيه باهتمام الكثير من المواطنين في عدد من القطاعات المصرفية العاملة في مصر، لتحديد أفضل أماكن البيع والشراء للعملة الأجنبية.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، في مجال أسعار العملات، سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في العاملة بالقطاع المصرفي، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.80جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وحسب بداية التعاملات المصرفية المُعلنة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ومع بداية تعاملات اليوم، سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.89 جنيه للبيع و18.79 جنيه للشراء، وفق بداية التعاملات للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 18.81 جنيه للشراء ونحو 18.87 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات معلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.79 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات التي وردت اليوم الثلاثاء 5 يوليو.

سعر الدولار في التجاري الدولي والمصرف المتحد

وداخل البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 18.81 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.