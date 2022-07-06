سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-7-2022 في البنوك المصرية

تنشر العديد من البنوك أسعار العملات المختلفة بشكل يومي عبر مواقعها الإلكترونية، ومن ضمنها سعر الدولار والذي يحظى باهتمام الكثيرون نظرا لتحكمه في أسعار السلع المختلفة.

ويقدم موقع «الوطن» في السطور التالية وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، في مجال أسعار العملات، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 6 يونيو الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في العاملة بالقطاع المصرفي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات معلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.82جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.79 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات التي وردت اليوم الثلاثاء 5 يوليو.

سعر الدولار في التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.