وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أحد المسارحة بالسعودية.. تتبع منطقة جازان

يبحث كثير من المواطنين السعوديين، عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أحد المسارحة، وذلك تزامنا مع بدء شهر ذي الحجة واقتراب وقفة عرفات.

أحد المسارحة هي محافظة سعودية، تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتتبع لمنطقة جازان، ويستعد المواطنون في المحافظة لعيد الأضحى المبارك ويبحث كثير من المواطنين في المملكة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أحد المسارحة التي تبعد نحو 50 كم جنوب مدينة جيزان، عاصمة منطقة جازان ويتبع المحافظة عددا من القرى والمراكز.

وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو

ومع إعلان السلطات السعودية بدء شهر ذي الحجة الخميس الموافق الثلاثين من يونيو الماضي، وأن الوقوف بجبل عرفات سيكون يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة والموافق الثامن من يوليو 2022، ويبحث المواطنون عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أحد المسارحة.

وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت العاشر من ذي الحجة والموافق التاسع من شهر يوليو 2022، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة العليا السعودية.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أحد المسارحة بالسعودية

ويستمر عيد الأضحى المبارك من يوم السبت التاسع من يوليو وحتى الثلاثاء الثاني عشر من يوليو الجاري.

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس بنحو خمسة عشر إلى عشرين دقيقة، وعليه فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أحد المسارحة في المملكة العربية السعودية ستقام بين الخامسة والنصف والسادسة صباحا.

يشار إلى أن محافظة أحد المسارحة إحدى أبرز محافظات منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ويتبعها العديد من القرى.

فيما تضم المحافظة عدداً من التجمعات السكنية ويبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف شخص من قبائل المسارحة.