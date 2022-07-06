«الوطن» تحصد 7 جوائز.. وتكريم «الدعدع» فى يوم «التفوق الصحفى»

كرَّمت نقابة الصحفيين 8 زملاء بجريدة «الوطن»، منهم 7 فازوا بجوائز الصحافة المصرية التى نظمتها نقابة الصحفيين، وآخر حصل على التكريم لحصوله على درجة الماجستير.

جاء ذلك فى الاحتفالية التى نظمتها النقابة، أمس، لتكريم الفائزين بجائزة الصحافة المصرية لعامى 2020 و2021، وعدد من رواد ورائدات المهنة، والزملاء الحاصلين على رسائل الدكتوراه والماجستير.

وحصل الزميل خالد عبدالرسول على الجائزة الأولى عن تحقيقى «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح»، و«اختفاء الأحزمة الشجرية فى زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئى»، بينما فاز الزميل أحمد عاطف بجائزة فرع الصحافة الثقافية عن موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسى»، كما حصد الزميل محمد على حسن جائزة محمد عيسى الشرقاوى للتغطية الخارجية عن موضوع «الوطن تفتش فى دفتر أهوال أكثر الحروب دماراً فى تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهواً من أرشيف الحرب العالمية الثانية».

وفى فرع الفيديو، فاز 4 زملاء بالجائزة مناصفة بين عملين تم تقديمهما وهما تحقيق مصوَّر بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت» للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع، وتحقيق مصوَّر بعنوان «الأمومة كلها عادل» للزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان.

كما كرَّمت النقابة الزميل محمد الدعدع، رئيس قسم الاقتصاد، لحصوله على ماجستير التحرير الصحفى بتقدير ممتاز من قسم الإعلام، كلية الآداب - جامعة المنصورة، عن دراسة بعنوان «أطر المعالجة الصحفية للقضايا الاقتصادية فى المواقع الإلكترونية للصحف وعلاقتها بنمط الملكية - دراسة تحليلية».

من جانبهم، عبَّر الزملاء عن سعادتهم بالتكريم، وقدموا الشكر للدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن»، لإتاحة الفرصة للتعبير عن رأى المواطنين، ورصد الحالات الإنسانية التى تمس المجتمع، وهو الأمر الذى تسعى المؤسسة لإظهاره دائماً.