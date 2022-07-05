تكريم «الوطن» في نقابة الصحفيين.. 8 مقاعد للتفوق

بدأ منذ قليل، الاحتفال الذي تنظمه نقابة الصحفيين، لتكريم الفائزين بجائزة الصحافة المصرية لعامي 2020 و2021، وعدد من رواد ورائدات المهنة والزملاء الحاصلين على رسائل الدكتوراه والماجستير.

ومن المقرر أن يتم تكريم 8 زملاء من جريدة «الوطن»، بينهم 7 فازوا بجوائز الصحافة المصرية 2020 التي نظمتها نقابة الصحفيين، حيث فاز بها كل من: «خالد عبدالرسول، أحمد عاطف، محمد علي حسن، محمد نبيل، عز وهدان، محمد سعيد الشماع، محمد فاروق»، في 4 فروع صحفية هي «صحافة البيئة، والصحافة الثقافية، وجائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية، وصحافة الفيديو».

كما سيتم تكريم الزميل محمد الدعدع، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة «الوطن»، لحصوله على ماجستير التحرير الصحفي بتقدير ممتاز من قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة المنصورة، عن دراسة بعنوان «أطر المعالجة الصحفية للقضايا الاقتصادية في المواقع الإلكترونية للصحف وعلاقتها بنمط الملكية - دراسة تحليلية».

تكريم أسماء كُتّاب راحلين

وقالت دعاء النجار، عضو مجلس النقابة، والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، إن الحفل سيتضمن تكريم أسماء كُتّاب من الراحلين خلال العامين الماضيين؛ وذلك تقديرًا لدورهم النقابي والمهني الذي أثرى العمل الصحفي على مدار سنوات طويلة، وهم مكرم محمد أحمد، إبراهيم حجازي، ياسر رزق، صلاح منتصر، رجائي الميرغني، محمد فودة، وائل الإبراشي، حازم منير.

كما سيتم تكريم عدد من رواد ورائدات المهنة؛ وذلك تقديرًا لدورهم في خدمة المهنة، وهم «محمد العزبي - الجمهورية»، «أمينة شفيق - الأهرام»، «ناجي قمحة - الجمهورية»، «آمال بكير - الأهرام»، «حاتم زكريا - الأخبار»، «سكينة فؤاد - الأهرام»، «نزيرة الأفندي - الأهرام»، «سكينة السادات - دار الهلال»، «سيد العزاوي - المساء»، «أحمد المنزلاوي - الجمهورية» و«خيرية شعلان - وكالة أنباء الشرق الأوسط».

«الوطن» حصدت 7 جوائز

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت فوز 7 زملاء في جريدة «الوطن»، بجوائز الصحافة المصرية 2020 التي تنظمها النقابة، حيث أسفرت النتيجة عن فوز كل من خالد عبدالرسول بالجائزة الأولى عن تحقيقي «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح» و«اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي»، بينما فاز أحمد عاطف، بجائزة فرع الصحافة الثقافية عن موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي»، كما حصد الزميل محمد علي حسن جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية عن موضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دمارًا في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهوًا من أرشيف الحرب العالمية الثانية».

وفي فرع الفيديو، فاز 4 زملاء بجائزة مناصفة بين عملين تمّ تقديمهما وهما تحقيق مصوّر بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت» للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع، وتحقيق مصوّر بعنوان «الأمومة كلها عادل» للزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان.