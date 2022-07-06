بريد الوطن.. أحبك
كتب:
الوطن
10:42 م | الأربعاء 06 يوليو 2022
بريد الوطن
أحبك عندما تنسانى
ما همَّنى حبِّى الَّذى غادرتِهِ
ما همَّنى دمعى ولا أحزانى
لكن سألتُكِ بالهوى وعذابِهِ
هل يلتقى بين الجفا القلبانِ
ضحكتْ وضمَّتْ صورتى فى حِضنهَا
وتنهدتْ حيرى بكلِّ مكانِ
قالتْ ألم تنظرْ لحالِ غرامِنا
للفقرِ والحرمانِ والخلَّانِ
دقَّقْ بربِّكَ فى ثيابى مرَّة
فى لونهِ فى الصَّبر والخيطانِ
فى بيتنَا فى قهرِنَا فى ذلِّنا
فى الأهلِ والأصحابِ والجيرانِ
أنا ما كفرتُ بأىِّ شىءٍ فى الهوى
لكنْ أحبُّكَ عندما تنسانى
منصور حسين
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