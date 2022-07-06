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محمود مسلم

بريد الوطن.. أحبك

كتب:

الوطن
10:42 م | الأربعاء 06 يوليو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

أحبك عندما تنسانى

ما همَّنى حبِّى الَّذى غادرتِهِ

ما همَّنى دمعى ولا أحزانى

لكن سألتُكِ بالهوى وعذابِهِ

هل يلتقى بين الجفا القلبانِ

ضحكتْ وضمَّتْ صورتى فى حِضنهَا

وتنهدتْ حيرى بكلِّ مكانِ

قالتْ ألم تنظرْ لحالِ غرامِنا

للفقرِ والحرمانِ والخلَّانِ

دقَّقْ بربِّكَ فى ثيابى مرَّة

فى لونهِ فى الصَّبر والخيطانِ

فى بيتنَا فى قهرِنَا فى ذلِّنا

فى الأهلِ والأصحابِ والجيرانِ

أنا ما كفرتُ بأىِّ شىءٍ فى الهوى

لكنْ أحبُّكَ عندما تنسانى

                                                                     منصور حسين

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