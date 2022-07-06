بريد الوطن.. أحبك

أحبك عندما تنسانى

ما همَّنى حبِّى الَّذى غادرتِهِ

ما همَّنى دمعى ولا أحزانى

لكن سألتُكِ بالهوى وعذابِهِ

هل يلتقى بين الجفا القلبانِ

ضحكتْ وضمَّتْ صورتى فى حِضنهَا

وتنهدتْ حيرى بكلِّ مكانِ

قالتْ ألم تنظرْ لحالِ غرامِنا

للفقرِ والحرمانِ والخلَّانِ

دقَّقْ بربِّكَ فى ثيابى مرَّة

فى لونهِ فى الصَّبر والخيطانِ

فى بيتنَا فى قهرِنَا فى ذلِّنا

فى الأهلِ والأصحابِ والجيرانِ

أنا ما كفرتُ بأىِّ شىءٍ فى الهوى

لكنْ أحبُّكَ عندما تنسانى

منصور حسين

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