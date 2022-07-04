بريد الوطن .. امنح حفيدتى درجة امتحان اللغة العربية كاملة يا وزير التعليم

لم تستطع حفيدتى ندى حمدى محمد العشرى، الطالبة بالصف الثانى الثانوى، إرسال إجابتها الإلكترونية عن طريق الإنترنت فى مادة اللغة العربية يوم 7 ديسمبر الماضى، ورفض التابلت استقبال إجابتها، رغم المحاولات المتعددة عن طريق الاستعانة بتابلت آخر لطالبة أخرى، انهارت حفيدتى تماماً، وقد حررت مدرستها محضراً بتلك الواقعة، وتأكدت أن التابلت الخاص بالطالبة سليم، ولكن الخطأ كان فى رفضه إرسال إجابتها إلكترونياً، وكنا قد قرأنا من قبل أخباراً أنه إذا حدث ما يعطل إرسال الإجابة لظروف خارجة عن الإرادة يمنح الطالب الدرجة كاملة، نناشد وزير التعليم، التدخل من أجل حل مشكلة حفيدتى فى الامتحان، ومنحها الدرجة كاملة.

أحمد محمد العشرى

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