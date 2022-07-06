رامي رضوان يشيد بسعي «المتحدة» لاكتشاف مواهب كرة القدم: «عاوزين نشوف فراودة»

أشاد الإعلامي رامي رضوان، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامجا لاكتشاف مواهب كرة القدم من مختلف محافظات مصر، إذ ذكر أن مصر لديها مشكلة في كرة القدم، وتحديدًا في ملف اكتشاف المواهب، التي بدورها تؤثر بشكل سلبي على نتائج المنتخب المصري والأندية، «عندنا مشكلة في اكتشاف البراعم، نفسنا نشوف الطفل الموهوب في كرة القدم من صغره، بحيث نلاقيه في صفوف الفرق الأولى وهو عنده 19 سنة و17 سنة، زي اللي بنشوفه في الأندية بره مصر».

الشركة المتحدة ستعلن تفاصيل البرنامج

أضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه لا يجب أن ننتظر أن يبلغ عمر الشاب 25 سنة، وينفق عليه الكثير من الأموال، وتقوم الأندية بشرائه بمبالغ هائلة، «في الآخر هيديك كام سنة»، موضحًا أن برنامج المتحدة لاكتشاف مواهب كرة القدم، ستؤدي لاكتشاف مواهب رائعة، «عاوزين نشوف محترفين زي تريزيجيه ومحمد صلاح»، موضحًا أن تفاصيل البرنامج ستعلنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفترة المقبلة.

حلم الوصول لمستوى محمد صلاح بات قريبًا

وتابع الإعلامي رامي رضوان: «الشباب دلوقتي زمانهم بيقولوا هنقدم ازاي، عاوز أقولهم كل حاجة هتيجي في وقتها، المهم تبقوا حريصين على إنكم تبحثوا عن هذه المبادرة، النهاردة الشباب الصغير بقوا يبصوا لمحمد صلاح، بشكل كبير جدا كقدوة، وبيحلموا بنفس الحلم اللي هو كان بعيد بس قرب، هذا البرنامج هيبقى حريص إنه يكتشف المواهب الكروية في عالم كرة القدم على مستوى كل محافظات مصر، البرنامج ده هيتم عرضه، فرصة لكل شباب مصر إنهم يخلونا نشوف موهبة في كرة القدم مبكرًا، ووضعه على الطريق الصحيح، عاوزين نشوف فراودة في الملعب، ده يصب في النهاية في مصلحة الكرة المصرية بصفة عامة، والمنتخب المصري بصفة خاصة في كل البطولات اللي نخشها».