رامي رضوان: «باتمان حلوان إيه؟.. مش ناقصين خناقات»

قال الإعلامي رامي رضوان، إن مع تتبعه للوسم الثاني الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات القصير «تويتر»، رصد إطلاق وسم يحمل اسم «باتمان حلوان»، يصفهم بكونهم نموذجا للشباب «الفاضي معندهوش حاجة»، ولا يسعون أبدا إلى تطوير أنفسهم، «رجل الشباب دي بتيجي على الحاجات التافهة، وممكن يكون الشاب ده اتظلم من أهله، وهو مجني عليه مش جاني».

رضوان: الشاب قال إنه من حلوان وكان بيهزر

أضاف «رضوان»، خلال تقديمه لبرنامجه «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن القصة تعود لأحد الشباب في أحد الأيام، عندما ارتدى زي باتمان، وأخذ صور شخصية له، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها أنه من منطقة حلوان، حتى قلده الكثيرون على مستوى الجمهورية، «الشاب قال إنه من حلوان وكان بيهزر».

رضوان عن وسم باتمان حلوان: شيء عجيب

وأوضح أنه في أعقاب ذلك، ظهر الكثير من رواد مواقع التواصل وقاموا بالمشاركة عبر هذا الوسم، وتبعهم عدد من الفنانين من رواد مواقع التواصل، كالفنان محمد هنيدي، مشيرا إلى أنه مع تطور الأحداث، اقترح الشباب عبر منصات التواصل بأن يتقابلوا في يوم وساعة معينة، لتدور بينهم معركة لإثبات إيهما باتمان، معلقا: «إيه الكلام ده يا جماعة إحنا ناقصين خناقات أو ضرب، ما هذا العبث، شيء عجيب».

وأكد أن الشباب خصصوا يوم 13 أغسطس للتجمع، والقيام بتلك المعركة، إذ إن هذا اليوم، يصادف يوم 14 أغسطس ذكرى فض رابعة والنهضة، «ده شيء جاهز، والأجهزة الأمنية رصدوا تلك الظاهرة، «الأجهزة الأمنية تحركت وألقت القبض على عدد من هؤلاء الشباب».