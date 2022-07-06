رامي رضوان: اليابان حققت نهضة اقتصادية قوية بعد تقليل معدلات الإنجاب

قال الإعلامي رامي رضوان، إن دولة اليابان خلال الـ4 سنوات الماضية سعت إلى تقليل التعداد السكاني للدولة، ووصلت نسبته إلى 1.35%، وبدأ منحنى الإنجاب في هبوط مستمر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اليابانية دعت من قبل إلى تقليل عدد السكان في فترة ما بعد نكبة هيروشيما وناكازاكي بنهاية الحرب العالمية الثانية.

تطوير الصناعة اليابانية

وأضاف «رضوان»، خلال تقديم برنامجه «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه مع قلة معدل النمو السكاني زاد معدل النمو الاقتصادي حتى باتت الدولة متقدمة وقوية اقتصاديا، كما عملت الحكومة اليابانية على تطوير الصناعة، والتركيز على إنتاج كل شيء بأعلى مستوى من الجودة وبأحدث التقنيات التكنولوجية.

واستطرد: «ده سمح لهم في فترة الثمانينيات أن تنافس منتجاتهم أوروبا وأمريكا، ثم بدأوا برامج للتعليم والتدريب، والنهاردة بقى حجم تصنيعهم في بناء السفن والإلكترونيات والصلب والسيارات حاجة ضخمة جدا، وفي الستينيات وصلت الصادرات اليابانية لمعدل نمو بلغ 15%، ووصولا لعام 1965 حقق اليابانيون فائضا في الميزان التجاري».

ثالث أقوى اقتصاد في العالم

وأوضح أن اليابان كانت قبل الثورة الصناعية تصدر منتجاتها كمواد خام إلى الدول الصناعية الكبرى حتى قاموا بتطوير وتدريب الشباب، ووصلت منتجاتها إلى مختلف الدول، «الدولة والمواطنين اشتغلوا بجد.. بقت تالت أقوى اقتصاد على مستوى العالم».