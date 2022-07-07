القصة الكاملة لإحباط دعوات «باتمان حلوان».. ضبط 4 أشخاص

انتشر في الساعات القليلة الماضية، منشور مدون على موقع التواصل الاجتماعي «فبس بوك»، بعنوان «باتمان حلوان»، يتضمن الدعوة لارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس المقبل، أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمين على تلك الفعالية «معركة حلوان باتمان الحقيقي»، وتفاعل معه العديد من المشاهير والفنانين لمعرفة ليلة المسابقة.

بدأ الهاشتاج والمنشورات في تزايد وانتشار فكرة باتمان حلوان، وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية، وتتبعت المسؤولين عن تلك الدعوات، ورصدت مؤشرات بحث مرتفعة على كلمة «باتمان حلوان»، و«باتمان الحقيقي»، بل ضمن الأكثر بحثًا في الساعات الماضية، على محرك «جوجل».

ضبط القائمين على هاشتاج بتمان حلوان الحقيقي

وبدأ قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في فحص جميع الصحفات والجروبات التي تدشن الهشتاج المعروف ببتمان حلوان الحقيقي، لمعرفة القائمين عليه، وفي وقت قياسي تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التي جرى من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم 4 أشخاص، تبين استغلالهم التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشينهم مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه، واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها لتحقيق مكاسب مادية، من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

جلسة تحقيق وحزمة قرارات

المتهمون الأربعة سيخضعون لجلسة تحقيق، أمام جهات التحقيق، لمعرفة تفاصيل الهاشتاج الذين دونوه على منصات التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر إصدار حزمة قرارات من جهات التحقيق، بشأن تلك الواقعة.