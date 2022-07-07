محامٍ بالنقض: هناك مواقع تحاول برمجة قبول الدية للإعفاء عن آخرين في جرائم أخرى

قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن محكمة الجنايات أصدرت أمس حكما ناجزا ضد المتهم بقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، وهذا أثبت أن التحقيقات تمت بعلانية وعدل وسرعة ناجزة، مؤكدا أن هناك شريط مسجل بالواقعة للقاتل، وهذا كان سببا في الإسراع بالحكم دون انتظار طويل للتحقيقات.

إلمام النيابة العامة بالتفاصيل كافة

وأضاف «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن مرافعة النيابة العامة في القضية أوضحت الإلمام بكل جوانب الدعوة، والترصد قبل وقوع الجريمة من قبل الجاني الذي اختار التوقيت، واشترى السكينة، وهذا يعد سبق وترصد دون أي مجال للشك، مؤكدا أن المحكمة وقرارتها أشارت إلى الإنجاز سريعا مع تنحية تحقيقات النيابة العامة والاستماع من جديد للمتهم الذي اعترف بالتفاصيل كافة، لذا استقرت المحكمة على الحكم الصادر بالإعدام؛ لأن هذا الحكم يعد عنوانا للحقيقة.

الإعدام يتم في حالة واحدة فقط

وأوضح المحامي بالنقض والإدارية العليا، أنه إذا كانت المادة 234 من قانون العقوبات عاقبت المتهم بالقتل، فإن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية جعلت لحكم الإعدام شرطا أساسيا بعد صدور إجماع هيئة المحكمة الموقرة، وهذا ما حدث في قضية قتل نيرة أشرف.

وأكد وسام إسماعيل، أن حكم محكمة الجنايات يمكن النقض عليه خلال 60 يوما، ويمكن أن يتم الرفض ليصبح الحكم نهائيا باتا أو يوافق على الطعن وهنا تأخذ القضية منحنى آخر، متابعا: «مش متصور أن يكون هناك قبول للنقض، بس مقدرتش أجزم، وظهور لجان مواقع لمحاولة برمجة المجتمع فكريا لقبول الدية ده فكر ممنهج للإعفاء عن آخرين في وقائع أخرى، وهذا يشجع على القتل في أبشع صوره، وأصلا استخدام السكينة في حد ذاته موجب للقصاص شرعا».