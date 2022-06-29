النيابة العامة تكشف تفاصيل أول مكالمة بين نيرة أشرف والقاتل: «عملت له بلوك»

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعة النيابة العامة أمس الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، إن المتهم محمد عادل، استمر في تهديده ووعيده لنيرة حتى دبّ في قلبها الخوف وسار في دروبها والقلب في وجل من موهوم حط فيه القول بانعدام الرجولة والكرامة والشرف.

المتهم بحث عن رقم هاتفها من خلال رسائل محادثات زملائه

وأضاف ممثل النيابة: «كان أول مساعي المتهم محمد عادل للوصول إليها هو التوصل لرقم هاتفها، ليهاتفها ويشبع رغباته الزائفة التي تولدت في نفسه هو وحده، فبحث عن الرقم من خلال مجموعة من المحادثات بين الزملاء في الكلية، حتى وجده وأجرى أول اتصالاته بها، فأدركت نيرة أشرف حينها أنه عاد مرة أخرى لوهمه واتخذ خطوة جديدة نحوها فأعرضت عنه، وما كان منها إلا أن قامت بحظر رقم هاتفه ومحادثاته لردع فعله».

وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قرر أمس، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم جرت الجلسة الثانية للمتهم، أمس الثلاثاء، بدون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.

وكان دفاع المتهم قد تقدم اليوم بطلب إلى هيئة المحكمة لعرض المتهم محمد عادل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات والتأجيل لحين اطلاعه على أوراق القضية التي طلب نسخة منها وإعداد مذكرة الدفاع.