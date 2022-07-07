تنشط عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في موريتانيا، حيث يحرص المسلمون على الاستعداد للعيد قبل حلوله بفترة، لتجهيز الأضاحي، والسفر إلى المدن والولايات لزيارة الأهل والأقارب وقضاء الوقت مع الأحباب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في موريتانيا

وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أنّ موعد عيد الأضحي 2022 في موريتانيا، سيكون يوم الأحد الموافق العاشر من شهر يوليو الحالي، وأضافت اللجنة، في بيان، أنّ موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في موريتانيا هو التاسعة صباحا، في ساحة جامع ابن عباس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

عيد الأضحى 2022 في موريتانيا

ومع اقتراب موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا، يستعد المواطنون لزيارة الأهل والأقارب لتجديد أواصر المحبة، وكذلك التواصل، وبحسب التقاليد الموريتانية، غالبا ما يكون ذلك في منزل العائلة، وعقب انتهاء صلاة عيد الأضحى ونحر الأضاحي، ويقضي الموريتانيون يوم العيد الكبير، في جو عائلي، كما يطلب المتخاصمين السماح من بعضهم البعض، بينما يمنح أفراد العائلة «العيدية» للصغار والكبار أيضا بحسب التقاليد.

أهمية عيد الأضحى

عيد الأضحى هو أحد عيدين للمسلمين، يصادف اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعد أن ينهي الحجيج المناسك على جبل عرفات، وهو المكان الذي يقوم فيه الحجيج بأداء أهم مناسك الحج، الذي ينتهي في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويعد عيد الأضحى ذكرى طيبة لقصة النبي إبراهيم عليه السلام، عندما رأى حلما، أمره الله فيه أن يذبح ابنه، وأمن إبراهيم بأنّ الرؤيا رسالة من الله، وشرع في تنفيذها، لكن الله أمره أن يضحي بكبش بدلا من الابن، ولذلك يقترب المسلمون من الله في هذا اليوم، تيمنا بقصة النبي إبراهيم عليه السلام، وتوزيع لحم الأضحية على المحتاجين، وكذلك الأسرة والأقارب.