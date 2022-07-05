موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا.. ما هو قرار لجنة مراقبة الأهلة؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في كل عام، تنشط محركات البحث بسبب التساؤل عن موعده، ومن بينها البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا.

موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا

يحرص المسلمون في موريتانيا على الاستعداد لعيد الأضحى قبلها بفترة شأنهم شأن المسلمين في العالم أجمع، وبشأن موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا، أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، ليل الأربعاء الخميس الماضي، أنَّها لم تتوصل لما يفيد رؤية الهلال هذه الليلة.

وبشأن موعد عيد الأضحي 2022 في موريتانيا قالت اللجنة، إنه بناء عليه فإن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد 10 يوليو 2022، وستقام صلاة عيد الأضحى عند 9 صباحا بساحة جامع ابن عباس.

موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا

وقالت اللجنة إنَّها أجرت اتصالات بكل ولايات الوطن وأجرت التحريات اللازمة التي تواصلت إلى 11.30 قبل منتصف الليل، ولم تتوصل لما يفيد رؤية الهلال هذه الليلة.

ويسعى أئمة المساجد وخطباء عيد الأضحى المبارك 2022، إلى العثور على أفضل الخطب القصيرة ذات الفائدة العامة والقريبة من قلوب وعقول المسلمين، فضلاً عن حملها شروط وآداب عيد الأضحى، كذلك شروط أقامه فريضة الأضحية 2022، كون اهتمام الناس في هذا العيد يختلف عن عيد الفطر السعيد 2022، لتميزه بشعائر الأضحية.

موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا

ومع اقتراب موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا، يستعد المواطنون له لأنَّه يجمع الأهل والأقارب الذين طال فراقهم بسبب مشاغل الحياة والغربة و يجعلهم يجدون فيه فرصة لتجديد أواصر المحبة والتواصل والتجمع في منزل العائلة أو التزاور بعد انتهاء مراسيم الصلاة ونحر الأضحية، ويقضي الموريتانيون «يوم العيد الكبير» كما يسمونه في صلة الرحم وطلب السماح وتقديم العيدية إلى الكبار والصغار.