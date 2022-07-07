الفائز بمسابقة التمثيل في «الدوم»: أجهز لأعمال فنية مع «المتحدة»

قال سعد سمير، الفائز في مجال التمثيل من محافظة المنوفية ببرنامج «الدوم»، إنه شعر بسعادة بالغة للغاية من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواهب والشباب وإشادته ببرنامج «الدوم»، موضحًا: «الإحساس بإن الرئيس السيسي يهتم بالمواهب وإنه شافنا في البرنامج، دي تخلينا فخورين باللي أحنا عملناه».

وأوضح «سمير» أنه يُحب التمثيل سواء كان كوميديًا أو أدوار أخرى، مؤكدًا أنه يستعد الآن لبعض الأعمال الفنية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا: «مش هقدر أقول أسماء الأعمال دلوقتي عشان تبقى مفاجأة»، لكن التدريب مستمر ونجهز لعمل رائع.

وعن طريقة تقديمة لبرنامج «الدوم»، ذكر «سمير»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي »، أن أحد أصدقائه نصحه بالتقديم معه للبرنامج، ونصحه بتصوير فيديو وإرساله إلى القائمين على المسابقة.

وأوضح: «صاحبي كان بيسعى معايا أوي في هذا الأمر، وجه يوم الاختبار، فصديقي ذهب مبكرًا في الساعة الثامنة صباحًا، بينما أنا صحيت متأخر الساعة 12 الظهر»، مؤكدًا أنه عندما تواصل مع صديقه ذكر له أن أمامه فرصة للتقديم، وعليه أن يسرع في الحضور.

وتابع الفائز في مجال التمثيل ببرنامج «الدوم»: «لقيت الناس هناك كتير وقعدت حوالي 3 ساعات أو أربع ساعات على ما عرفت أخش جوه، أنا كنت آخر واحد بيتم اختباره، وأتكلمت مع كريم عبدالعزيز وغنيت معاه ودردشت معاه، وخلصت ومشيت، وبحس أن كريم عبدالعزيز أخويا الكبير».

ماريا أسامة.. الفائزة في مجال التمثيل المركز الأول

فيما قالت ماريا أسامة، الفائزة في مجال التمثيل، إن تجربة الدوم من أهم التجارب في حياتها، موضحة: «من زمان بحب موضوع الفن وتجربة الدوم نقلتني نقلة على كل المستويات حسيت أن كان واحد بيحلم حلم وفجأة لقى كل حاجة حصلت حقيقة، الشركة المتحدة مش سايبانا نهائي، عاوزين يوم ما نطلع للسوق، ميتقالش علينا ناس كانت بتجرب، عاوزين نبين الموهبة مثقلة بالتمارين، وإن شاء الله نلاقي قبول من الجمهور».