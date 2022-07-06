الفائزة بمسابقة الغناء في «الدوم»: «المتحدة» لم تتركنا لحظة وأستعد لطرح «دويتو»

أعربت أسماء الجمل، الفائزة في مجال الغناء في مسابقة «الدوم»، من المنصورة، عن سعادتها البالغة بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرنامج الدوم اليوم، خلال افتتاحات مشروعات تكنولوجية ورقمية، معقبة: «طبعًا أتفاجئت جدًا، وأنا كنت بره البيت ورجعت لاقيت صحابي اللي كانوا في الدوم منزلين مقطع الرئيس السيسي ستوري على الفيسبوك، وكنت مبسوطة إن الرئيس شخصيا تحدث عن الموضوع ده».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تتركهم

وأضافت «الجمل»، خلال حوارها في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تتركهم يومًا منذ انتهاء البرنامج بالتعاون مع «ميديا هب» التابعة لـ«سعدي جوهر»، مؤكدة: «بيشتغلوا علينا دلوقتي وقريب جدًا هيبقى لينا أغنية دويتو مع مطرب كبير جدًا»، موضحة أنها تعرفت على برنامج «الدوم» وسمعت عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكذلك من خلال أصدقائها في أكاديمية الفنون، معقبة: «روحت الأوديشن الأول في معهد الموسيقى العربية».

شعرت بالرعب عندما وجدت عدد المتقدمين للمسابقة

وتابعت: «أنا كنت متفاجئة من الكم والعدد الهائل من الناس اللي بتتقدم في برنامج الدوم، وكنت خايفة، وقولت لنفسي إزاي هتقبل في وسط الناس دي كلها، وكان شيء مرعب بالنسبة لي، وبدأنا في المراحل الأولى والثانية وقبل النهائي، ثم النهائي، وكل مرحلة كانت تجربة مميزة، وليها رهبة مختلفة عن الثانية، وأهم حاجة الواحد يكون واثق في نفسه وإمكانياته، ويثق في ربنا سبحانه وتعالى».