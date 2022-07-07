الفائز بمسابقة الغناء في «الدوم»: إشادة الرئيس بالبرنامج لمست قلوبنا

أعرب أسامة عطية، من أبناء العريش، والفائز في مجال الغناء في مسابقة «الدوم»، عن سعادته بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج «الدوم» والمواهب المشاركة فيه، موضحًا أنه وجد عددًا من أصدقائه المشاركين في البرنامج ينشرون فيديو تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح عددًا من المشروعات الرقمية والتكنولوجية اليوم، معقبًا: «شوفت الفيديو، وفرحت للغاية إن الرئيس تكلم عن الموضوع ده».

يستعد لطرح «دويتو» قريبا مع مطرب كبير

وأضاف «عطية»، خلال حواره في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، ويعرض على شاشة «DMC»، مساء الأربعاء، أنه سعد للغاية باهتمام الرئيس السيسي بمثل هذه الأمور، فالرئيس يهتم بالشباب في مختلف القطاعات، موضحًا: «إشادة الرئيس بالبرنامج لمس قلوبنا جميعًا، ولمس كل الموجودين، وإن شاء الله يتم اكتشاف مواهب أكثر»، مؤكدًا: «في القريب العاجل سأطرح دويتو مع مطرب قدير وكبير، ونحن حاليا في فترة تدريب، وهي مسألة وقت فقط».

السعي لاكتساب المهارات

وأوضح الفائز في مجال الغناء في مسابقة «الدوم»، أنه يعمل على تطوير نفسه واكتساب المهارات مهما كانت الظروف، ويدعي دائما الله عز وجل أن يوفقه.

وعن تفاصيل مشاركته في برنامج «الدوم»، قال: «شوفت الإعلان على التلفزيون، ووالدتي نصحتني بالتقديم، فطلب مني أحد أصدقائي أن يصور فيديو ويرسله للبرنامج، وبالفعل شاركت، ورغم خوفي الشديد كان عندي قدر من الموهبة أثقلت عندي الثقة في النفس، ولفت انتباهي أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكيد هتهتم بكل شيء وبكل رقعة ومنها شمال سيناء، فقدمت وربنا كرم».