مي كساب لـ«الوطن»: «دعم الرئيس السيسي للفن حمّلنا مسؤولية أكبر»

أشادت الفنانة مي كساب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة كاملة لهم.

وقالت مي كساب لـ«الوطن»، إنّ السيسي بنى مصر الحديثة على خطي محمد علي باشا: «أنا دايمًا بأقول كده، ده منهجه وده هدفه وهيحققه واحنا معاه وفي ضهره، دعمه للفن زود المسؤولية علينا أكتر، واحنا تحت أمر الشباب طالما في إيدينا نساعدهم تحت رعاية الشركة المتحدة للإعلام».

مسلسل إذاعي مع شباب برنامج إبداع

وأضافت مي كساب قائلة: «حاليا أشارك في مسلسل إذاعي مع شباب برنامج إبداع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، اسمه مين يشتري الورد تأليف أماني ضرغام، بطوله سامح حسين»، واختتمت: «مصر هي هوليود الشرق وطول عمرها رائدة بالمبدعين في المجالات كافة.. شباب وكبار».

«المتحدة» ومبادرة الرئيس السيسي

وقررت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقد «منتدى المتحدة للإبداع»، قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم، وأوضحت الشركة أن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدوم»، وما حققه من نجاحات، أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب المبدعين بمحافظات مصر كافة.

ومن المنتظر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية، بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة، ويتسع لأحلامها، خاصة أن الإبداع كان وما زال مكونًا رئيسيًا للشخصية المصرية.