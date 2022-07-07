عبدالباسط حمودة يكشف سر غيابه عن التمثيل: «نقول كلام يفيد الناس يا بلاش»

كشف الفنان عبدالباسط حمودة، سبب غيابه عن التمثيل، مشيرا إلى أنه يختار الدور الذي يليق به: «مبحبش أمثل في حاجة متعجبنيش ومش بتاعتي .. إن مكنش الدور على هوايا ويعجبني مش هعمله».

مش هطلع أغني وأهربد

وأكد عبدالباسط حمودة خلال تصريحات تلفزيونية أنه يرفض المشاركة في أدوار فنية يغني فيها فقط، مشيرًا إلى أنه يفضل القيام بكل ما يعجب الجمهور: «لكن عشان أطلع أغني وأهربد لا مش هطلع».

وشدد عبدالباسط حمودة على أهمية الدور في أي عمل درامي أو سينمائي: «تطلع تقول كلام يفيد الناس يا بلاش»، لافتًا إلى أنه شارك في عدد من الأعمال الفنية مؤخرًا ولم تٌعرض بعد منها فيلم مع الفنان رامز جلال ومسلسل آخر لم يٌعرض حتى الآن.

أفضل دور

واعتبر عبدالباسط حمودة أن أفضل دور جسده هو دور المطرب «أوفا»، ضمن أحداث مسلسل «ماما في القسم»، مع الفنانة الراحلة سميرة أحمد والفنان الراحل محمود ياسين ورانيا فريد شوقي وياسر جلال، مثنيًا على الفنانة رانيا فريد شوقي ووصفها بأنها متواضعة مثل والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وكشف الفنان عبدالباسط حمودة عن سبب محبة الناس له قائلًأ: «حب الناس عشان بديهم الحاجة الحلوة لإني بعمل حاجات للي تعبان واللي متضايق واللي زهقان وبعمل لهم أغاني جميلة تعبر عن مشاكلهم».

بحب مراتي أم عيالي

ونفى حمودة خلال تصريحات تلفزيونية ما تم تداوله عن زواجه مرة أخرى مشددًا على محبته الكبيرة لزوجته أم أبنائه «مينفعش عشان أنا بحب مراتي أم عيالي لأن دي مقدرش استغني عنها»، معتبرًا أنه تزوج 4 بالفعل وهم بناته وأحفاده «انا متجوز 4 هما هدير وناريمان بناتي وملك وسما أحفادي».

وأثنى عبدالباسط حمودة على أبنائه وأحفاده ومحبته الشديدة لهم، مشيرًا إلى أن أبنائه هم من يديرون حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل وأنه لا يتعامل مع «السوشيال ميديا».

نبيلة عبيد أختي

كما نفى عبدالباسط حمودة ما تردد عن زواجه من الفنانة نبيلة عبيد، مستنكرًا «دي أختي وحبيبتي وزميلة وطيبة»، متسائلًا: «حد هيتجوز اخته.. دي أختي الكبيرة دي».

وأشار عبدالباسط حمودة أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي يحبه كثيرًا «حسين الجسمي بيحبني وقال أنا أتمنى أعمل دويتو مع عبدالباسط حمودة».