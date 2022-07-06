دون راقصات.. عمر كمال ينتهي من تصوير «حلوين» بالتعاون مع عبدالباسط حمودة

انتهي المطرب عبد الباسط حمودة، والفنان عمر كمال كليب «حلوين» في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح أغنية «ضايعين»، وظهر عمر كمال بـ«لوك» جديد في الشعر والملابس.

من هم صناع كليب حلوين؟

تصوير الكليب جرى في حارة شعبية باستديو مصر بمنطقة الهرم، ويشرف على إخراجه مخرج الكليبات كامبا، والكليب من إنتاج عمر كمال وحرص على ظهور الكليب بدون راقصات، ويعتبر قرار جديد لعمر كمال أنه يرفض الاستعانة براقصات وبداية جديدة له في الكليبات دون الراقصات.

الأغنية من كلمات عمرو القاضي ومن توزيع شيبسي، وتم تسجيلها داخل أحد الاستديوهات الخاصة، استعدادًا لطرحها خلال الفترة القادمة عقب الانتهاء من تصوير الكليب الخاص بها.

تجديد التعاون بين عبدالباسط حمودة وعمر كمال

يذكر أن هذا التعاون هو الثاني بين عمر كمال وعبد الباسط حمودة بعد نجاح أغنية «ضيعنا»، والتي كتب كلماتها عمرو القاضي ومصطفى الجن وإسلام المصري وألحان عمرو قطب ومن توزيع إسلام شيبسي.

وكان عمر كمال، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه قرر مؤخرا عدم الاستعانة براقصات في أعماله الفنية إطلاقًا، موضحًا: «مش كلام بقوله علشان عايز تعاطف، أنا بس عايز اتقي ربنا شوية في شغلي، وأنا بتعلم من غلطى، لأن جالى نقد من الجمهور في أغنية ضيعنا، اللي عملتها مع عبد الباسط لأن كان فيه رقاصة».