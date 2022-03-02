أسعار حفل عبدالباسط حمودة في ساقية الصاوي.. تصل إلى 450 جنيها

دائما ما تنظم ساقية الصاوي العديد من الحفلات للفنانين والفرق المختلفة، وآخر ما أعلنت عنه هو حفل للمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، ويقام يوم 10 مارس المقبل، بحسب ما ذكرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأثارت أسعار حفل عبد الباسط حمودة، حالة واسعة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن استغرابهم من ارتفاع ثمن تذاكر الحفل مقارنة بحفلات «الساقية» في السابق، والتي تتميز بانخفاض أسعارها.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار حفلة المطرب الشعبي في ساقية الصاوي.

أسعار حفل عبدالباسط حمودة في ساقية الصاوي

وكتبت صفحة «ساقية عبدالمنعم الصاوي» الرسمية عبر «فيس بوك»، أن أسعار الحفل تتراوح بين 250، 300، 350، 400، و450 جنيهًا.

كيفية الحجز

ويمكن حجز حفلة المطرب الشعبي في «ساقية الصاوي»، عبر الضغط على هذا الرابط.

أبرز حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي في شهر مارس

وفي سياق الحفلات التي تقيمها «الساقية»، تقدم فرقة مسرح الساقية للعرائس، حفلين غنائيين يوم الخميس المقبل، الموافق 3 مارس، في الساعة السادسة والثامنة مساءً، كما يقدم المطرب الأردني بشر أبو طالب، حفلًا غنائيًا لأول مرة في اليوم نفسه، في السابعة مساءً على مسرح «النهر».

كما تحيي فرقة «أيامنا الحلوة» حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء الجمعة، الموافق 4 مارس، بقاعة «النهر»، وذلك بعد فترة من الغياب الطويل عن الجمهور.

وتقدم أَيضًا فرقة «الأخوة أبو شعر» السورية للإنشاد الديني، حفلُا يوم السبت المقبل، الموافق 5 مارس، في الساغة السابعة والنصف مساءً، وذلك في إطار إقامة ليلة روحانية من الإنشاد والابتهالات الدينية الصوفية.

كما تستعد فرقة «فويس باند»، لتقديم حفلًا غنائيًا يوم الأحد الموافق 6 مارس، في السادسة والنصف مساءً، ويقود الفرقة المايسترو إسلام جاد، وفي اليوم التالي تحيي فرقة «سمعنا طبلتك» حفلاً موسيقيا لأول مرة بـ«الساقية»، الاثنين 7 مارس، في السابعة مساءً في قاعة «النهر» بقيادة المايسترو وائل كرم.