عبدالباسط حمودة: عمرو دياب لو قال «ريان يا فجل» الناس هتسمعه

كشف الفنان عبدالباسط حمودة، عن علاقته بالفنان عمرو دياب، لافتا إلى أن الأخير يسميه «بابا»، نظرًا لتشابه اسمه مع اسم والد الهضبة، قائلًأ: «عمرو عنده ربنا فوق، وبعد منه عبدالباسط؛ لأن عمرو من الناس اللي شقيت معانا وتعبت معانا وابن حلال قوي».

وأضاف عبدالباسط حمودة خلال تصريحات تليفزيونية: «أنا أبوه عشان ابوه اسمه عبدالباسط، وهو بيقولي بابا جه اهه، وعمرو عبدالباسط دياب حبوب قوي وفيه ناس بتقول مغرور ..لا عمرو غير كده خالص».

حمودة: عمرو دياب ومنير إخواتي

وأكد عبدالباسط حمودة، أن هناك علاقة طيبة تربطه بالفنانين عمرو دياب ومحمد منير: «عمرو ومحمد منير إخواتي وحبايبي وأصدقائي، وعمرو بقالي كتير مشوفتوش بس لما بيجي يكلموه، بيقول لهم المطرب الشعبي الوحيد عبدالباسط».

واستطرد عبدالباسط حمودة: «عمرو دياب ربنا يحبب فيه خلقه ولو مشي وقال ريان يا فجل الناس هتسمعه خلاص.. مكتوباله»، مشددا على أن «عمرو دياب تعب في دنيته، وتعب وشقي ومأخدهاش بالساهل»، مؤكدًا أنه لو قدم أغاني شعبية سينجح: «في حتة لوحدة لو غنى شعبي هينجح».