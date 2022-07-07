محمد صلاح يهجر كرة القدم ويكتشف نفسه كفنان في رواية «محمد الصاوي»

لم يتخيل أحد أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، سيترك كر القدم ويكتشف نفسه كفنان، وهو ما توصل له خيال الإعلامي محمد الصاوي في روايته الجديدة «5 شارع السعادة».

وكشف الصاوي، في تصريح لـ «الوطن»، تفاصيل روايته الجديدة لافتًا أنها تتكون من 3 فصول وتتناول 5 شخصيات من المجتمع المصري في دراما واقعية، منهم شخصية «محمد صلاح»، لافتًا إلى أن كلمة 5 في العنوان دالة على عدد شخصيات الرواية.

صلاح يلعب الكرة رغمًا عنه

وتحدث الصاوي عن تفاصيل شخصية «محمد صلاح»، في الرواية لافتًا أنه دور لاعب الكرة الذي يلعب مرغما بدوافع أبيه ليكون لاعبًا شهيرًا ويكتشف نفسه بالصدفة كفنان كبير وينجح بعد أن يختار ما يريده هو، لا ما يريده الأهل، لافتًا إلى أنه قصد من طرح الشخصية بهذا الشكل، مناقشة أدبية حول الاختلاف بين ما يريده الآباء لأبنائهم ورغبات أبنائهم نفسها.

وتتناول الرواية شخصيات «علي»، القادم من الريف ويبحث عن المنصب والجاه بأي طريقة مشروعة وغير مشروعة ليصل إلى أهدافه، و«راضى»، الأخ الأصغر المتناقض الذي يبحث عن السعادة بالرضى والاجتهاد فيأتيه النجاح والشهرة العالمية وهو في الريف، والشخصية الرابعة «أحلام» التي تبحث عن السعادة بترك حبها الحقيقي بحثا عن المظاهر البراقة وتترك خطيبها بالإضافة لشخصية محمد صلاح وباسم الذي يبحث عن سعادته بطريقة غريبة.

فكرة الوصول للسعادة

وأوضح الصاوي أن الرواية تتناول فكرة الوصول للسعادة، حيث تفتقد شخصيات الرواية السعادة، بينما السعادة موجودة بين أيديهم دون إدراكهم، بينما يمكن لآخرين الحصول على السعادة بمنتهى السهولة.

وأعرب الصاوي عن نيته ترجمة الرواية لأكثر من لغة لافتًا إلى أنه ينوي طرح نسخة سماعية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن محمد الصاوي هو مذيع مصري عمل في عدد من الفضائيات الخاصة ويعمل حاليًا مذيع بقناة «مدرستنا 3».