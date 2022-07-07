«الإسكان» تستعرض موقف استراتيجية تحلية مياه البحر: 4 محاور و6 خطط

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الخطة الاستراتيجية للتحلية.

وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان، تقرير ممثلي وزارة الإسكان، عن مشاركتهم في أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم اللجنة في عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مشروعات تحلية المياه

وأكد الوزير، أهمية مشروعات التحلية، حيث تبنّت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050.

توفير الاحتياجات المائية

وأوضح أنّ المحاور الأربعة، تتمثل في «توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية»، وتخدم الإستراتيجية 11 محافظة: «شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، والإسكندرية».

نقل وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنّ الدولة المصرية تسعى حاليا لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وفي هذا السياق اتجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة، للاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أوتصنيع مستلزمات التشغيل، ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.