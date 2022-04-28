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معلومات الوزراء: خطة لتوفير 6.4 ملايين م3 يوميا من مياه الشرب بـ«تحلية البحر»

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محمد مجدي
02:15 م | الخميس 28 أبريل 2022
جراف

جراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدًا يرصد جهود مصر المبذولة في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث وصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب النقية خلال 2021 إلى 98.7%، مقابل 98.5% خلال 2020.

المستفيدون من خدمات الصرف الصحي

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّ نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي خلال 2021، وصل إلى 66.7% مقابل 61.5% في 2020، وارتفعت نسبة مياه الصرف المعالج في مصر من 86.6% في 2020 إلى 74.3% خلال 2019.

تحلية مياه البحر

وتابع المركز: «تشرع مصر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، لتوفير 6.4 ملايين م3 يوميًّا من احتياجات المواطنين للشرب».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.