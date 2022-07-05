«السياحة والاتصالات» تتابعان أعمال رفع سرعات الإنترنت في فنادق شرم الشيخ

تباشر وزارة الاتصالات أعمال رفع كفاءة خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ، استعدادا لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا للوقوف على أخر مستجدات المشروع، في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لرفع سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وخاصًة في مدينة شرم الشيخ.

توصيل كابلات الألياف الضوئية

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع في هذا الشأن ومناقشة سبل تذليل بعض العقبات التي تواجه المنشآت الفندقية في توصيل كابلات الألياف الضوئية وخلق الحلول اللازمة.

كما تم التأكيد على التوقيتات المحددة واستعراض الدورات التدريبية التي تعدها وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لمفتشي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، على وسائل قياس أداء شبكات الإنترنت في الفنادق وجودة الشبكات الداخلية ليتم تضمين تلك القياسات في معايير التقييم الجديدة «HC»، لهذه المنشآت.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية السياحية

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية السياحية في ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارتين.

حضر الاجتماع غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس عادل حامد رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وقيادات من الوزارتين والشركة المصرية للاتصالات.