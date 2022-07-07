جروبات الغش تزعم تداول أجزاء من إجابات الإنجليزي.. و«التعليم» تحقق

زعمت صفحات وجروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من إجابات امتحان اللغة الإجنبية الأولى «الإنجليزي»، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبتين العلمية والأدبية، داخل اللجان الامتحانية، بعد دقائق من نشر الأسئلة على صفحات الغش.

فريق مكافحة الغش يرصد الأسئلة والإجابات المتداولة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية، تتبع جميع الأسئلة والإجابات المتداولة المزعومة لامتحان الإنجليزي على جروبات الغش بعد بدء الامتحان، للتحقق منها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ جميع محاولات تصوير وتداول الأسئلة والإجابات الإنجليزي، على صفحات الغش عبر «تليجرام» مرصودة من قبل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنّه حال التأكد من الأسئلة والإجابات يتم ضبط الطلاب فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.