طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزي بـ«البابل شيت».. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية الدور الأول، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ورقيا وإلكترونيا، في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، للحفاظ على الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، اليوم، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى»، واللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية»، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة «مدارس المتفوقين STEM»، الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا» و«الرياضيات التطبيقية».

امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 40 سؤالا

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية» للثانوية العامة 2022، 40، والنهاية الكبرى 50 درجة، والصغرى 25 درجة، مشيرة إلى أن الأسئلة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعتها وحتى نقلها إلى مراكز التوزيع، ثم لجان سير الامتحان.

وأكدت وزارة التعليم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتواصل مع غرف العمليات بالمديريات المحلية بجميع المحافظات، للاطمئنان على وصول الأسئلة في موعدها، وسير الامتحانات بجميع اللجان الامتحانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجرى توزيع كتيب مفاهيم امتحان الإنجليزي على طلاب الثانوية العامة مع بداية الامتحان، مع ورقتي الأسئلة والإجابة، وعدم السماح للطلاب بالكتابة عليه، ويجرى تسليمه للمراقبين بعد الانتهاء من الامتحانات.

14 يوليو موعد استئناف امتحانات الثانوية العامة

ويستأنف طلاب الثانوية العامة، الامتحانات بعد إجازة عدد الأضحي 2022؛ إذ يؤدون يوم الخميس يوم الخميس 14 يوليو، امتحان الفيزياء، بالنسبة لشعبة «علوم ورياضة»، لمدة ثلاث ساعات، بينما الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ في المدة ذاتها.