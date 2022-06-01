طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الإنجليزي والفلسفة في آخر أيام «الفرصة البديلة»

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، قبل قليل، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، في آخر أيام الامتحانات البديلة «الفرصة الثانية»، للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب مشكلات تقنية «عطل تقني»، والطلاب الذين لديهم عذر قهري أو مرضي، على أن يستمر الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة، وينتهي 12:45 ظهرا.

كما يؤدي طلاب أولي ثانوي، اليوم الأربعاء، في الساعة الواحدة، امتحان مادة الفلسفة والمنطق ويستمر لمدة ساعة على أن ينتهي في الساعة الثانية ظهرا.

طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية والكيمياء

وكذلك بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، تأدية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ولمدة ساعة وربع الساعة، بينما يبدأ امتحان مادة الكيمياء الساعة 12:45 ويستمر لمدة ساعة وربع الساعة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع ويستمر لمدة ساعة وربع الساعة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم عقد الامتحانات البديلة ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة، مشيرا إلى أنّه يتم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم الخاصة بكل مادة مع بداية الامتحانات مع ورقة الأسئلة.

تسليم ورقة المفاهيم للطلاب مع بداية الامتحان

وأوضحت وزارة التعليم، أنّ ورقة المفاهيم تحتوي على المصطلحات والمعادلات التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، كما يتم السماح للطلاب بالكتابة عليها واستخدامها كمسودة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد، وتحقيق التباعد بين الطلاب باللجان الامتحانية.

وتابعت الوزارة، أنّ الطلاب الذين لهم الحق في الدخول إلى الامتحانات البديلة الدرجة الفعلية، هم كل من واجهوا مشكلة تقنية منعتهم من تأدية الامتحان الإلكتروني، والذي يمثل 70% من درجة الامتحان، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.