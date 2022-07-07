صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2022

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من أسئلة امتحان الإنجليزية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية، الآن داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد 20 دقيقة من بدء الوقت الأصلي للامتحان، في الساعة التاسعة صباحا.

عمليات التعليم تتبع الأسئلة المتداولة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم رصدت الأوراق المتداولة على صفحات الغش، والتي زعم ناشروها أنّها لامتحان الإنجليزي الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش، وأنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية، مؤكدا أنّه سيتم ضبط الطلاب الذين صوروا أسئلة الإنجليزي ونشروها على صفحات الغش، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.