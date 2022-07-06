موعد وقفة عرفة 2022 في لبنان وإجازة عيد الأضحى

مع إعلان المملكة العربية السعودية، بدء شهر ذي الحجة الخميس الماضي، الموافق الثلاثين من يونيو، واقتراب موعد الوقوف على جبل عرفات، وهو الركن الأعظم في الحج الذى يليه عيد الأضحى المبارك، كثر البحث من المواطنين اللبنانين عن موعد وقفة عرفة 2022 في لبنان.

ويبحث المواطنون عن موعد وقفة عرفة 2022 في لبنان؛ استعدادا لعبادة الله في هذا اليوم، وأداء صلاة عيد الأضحى في وقتها.

السعودية تحدد موعد وقفة عرفة

وتتبع أغلب الدول العربية، المملكة العربية السعودية في تحديد وقفة عرفات لارتباطها بالركن الخامس من الإسلام وهو الحج، كما أن وقفة عرفات هي الركن الأعظم في الحج.

وأعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، أن وقفة عرفات تكون يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة، الموافق الثامن من يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يكون السبت العاشر من ذي الحجة والتاسع من يوليو 2022.

وعليه فإن موعد وقفة عرفة 2022 في لبنان، يكون يوم الجمعة الثامن من يوليو وأول أيام عيد الأضحى المبارك يكون السبت التاسع من يوليو 2022.

وحددت السلطات اللبنانية، إجازة عيد الأضحى 2022 في لبنان بيومين فقط، وتعد أقصر إجازة عيد بين الدول العربية، وتبدأ السبت الموافق التاسع من يوليو مع دخول أول أيام عيد الأضحى المبارك وتنتهى مع نهاية يوم الأحد الموافق العاشر من الشهر نفسه.

إجازة عيد الأضحى المبارك في لبنان

وجرى تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك في لبنان وفقا للقانون الصادر عام 2005؛ لتحديد الأعياد والمناسبات التي يتم تعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة خلالها.

ومن المقرر أن يعود الموظفون إلى أعمالهم بدءا من الإثنين الحادي عشر من يوليو 2022، وذلك وفقا للقانون المنظم للإجازات في لبنان.