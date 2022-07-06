موعد وقفة عرفة 2022 في فلسطين.. «يتوافق مع السعودية»

بدأ المسلمون في كل مكان في البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك الذي يسبقه وقفة عرفات، وتعد فلسطين من بين أهم الأماكن المقدسة للمسلمين بسبب تواجد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة موعد وقفة عرفة 2022 في فلسطين.

موعد وقفة عرفة 2022 في فلسطين

وبشأن موعد وقفة عرفة 2022 في فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، قبل أسبوع، أن يوم الخميس الماضي الموافق 30 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة عام 1443 بالتقويم الهجري.

وبناء على ذلك، ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن موعد وقفة عرفة 2022 في فلسطين هو يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري، فيما يوافق يوم السبت المقبل 9 يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدوره، دعا حسين الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيد الأضحى عيدًا مباركًا ويمنًا وخيرًا، وتحل بالبركة على جميع المسلمين.

وقفة عرفة 2022 في فلسطين

واعتاد المسلمون من أهالي فلسطين على مضايقات الاحتلال الإسرائيلي في المناسبات الدينية، وعلى الرغم من أن الاحتلال يسمح لفئات من الفلسطينيين بدخول الأقصى في أيام الأعياد إلا أنه يمارس ضغوطًا كبيرة على المواطنين وتشديدات أمنية بشكل يفوق الأيام الأخرى.

وما أن يحل موعد وقفة عرفة 2022 في فلسطين نرى الاحتلال الإسرائيلي يستعد ويقوم بتجهيز قواته لإحكام القبضة الأمنية على القدس المُحتلة كعادته سواء في المناسبات الدينية الإسلامية أو المناسبات الدينية اليهودية التي يسمح خلالها للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين اقتحام المسجد المبارك في حماية شرطة الاحتلال التي تنفذ بشكل يومي عمليات قمع ضد الفلسطينيين.