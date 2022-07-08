سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-7-2022 في البنوك المصرية

تحظى العملة الكويتية باهتمام واسع بين المواطنين، لذا ما زال البحث عن سعرها في مصر محل بحث بعد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك، والتي تستمر حتى يوم الأحد القادم 17 يوليو 2022.

وضمن الخدمات الإخبارية المستمرة التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء على مدار اليوم، خاصة فيما يتعلق بأسعار العملات، ووفق آخر التعاملات الصادرة من البنوك أمس الخميس 7 يوليو، نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة اليوم الجمعة 8 يوليو 2022.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.80 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهو نفس السعر لعمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي المصري، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك، وفق نهاية التعاملات أمس.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر أيضا سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية نحو 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي.

وعن سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري بلغ نحو 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه للعمليات البيع، وفقا لآخر تعاملات بالبنك المركزي المصري مساء أمس الخميس، قبل بداية الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر العملة السعودية الرسمية الريال داخل البنوك العاملة بالأسواق المصرفية، فى نهاية تعاملات أمس الخميس، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا في عدد من البنوك، وجاء سعرها بالبنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفي معاملات بنك قناة السويس بلغ سعرها 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.