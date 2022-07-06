سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-7-2022 في البنوك المصرية

اختلافات طفيفة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية سواء في البيع والشراء، والتي ترجع إلى آلية العرض والطلب على العملة العربية التي تعتبر من أغلى العملات في العالم.

ويعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أسعار العملات، ووفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الاهلي

سجل سعر الدينار الكويتي، داخل البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، نحو 59.00 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه في عمليات البيع، وهو نفس السعر لعمليات البيع والشراء داخل معاملات بنك مصر، بناء على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك ، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء، نحو 57.62 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه للعمليات البيع، فقًا لما نشره موقع البنك الرسمي صباح اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.18 جنيه للشراء، مقابل 61.69 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار في بنك مصر

وسجلت آخر سعر للعملة الكويتية اليوم الأربعاء، في بنك مصر 59.00 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه للعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر الريال السعودي بالبنوك العاملة في الأسواق المصرفية اليوم الأربعاء 6-7-2022، فشهد ارتفاعا في عدد من البنوك المصرية، وجاء سعره داخل البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء، مقابل 5.02 جنيه للبيع، وبلغ سعره في معاملات بنك قناة السويس 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.