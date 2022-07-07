سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-7-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، يتابع الكثيرون سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في آخر أيام عمل البنوك المصرية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر بداية من يوم الجمعة، وحتى الأحد 17 يوليو الجاري.

وضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أسعار العملات، يعرض موقع «الوطن» ووفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس نحو 58.80 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه في عمليات البيع، وهو نفس السعر لعمليات البيع والشراء داخل معاملات بنك مصر، بناء على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس نحو 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه للعمليات البيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي صباح اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليوم الخميس الموافق 7 يوليو سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.18 جنيه للشراء، مقابل 61.69 جنيه للعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر الريال السعودي بالبنوك العاملة في الأسواق المصرفية اليوم الخميس 7-7-2022، فشهد ارتفاعا في عدد من البنوك المصرية، وجاء سعره داخل البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وبلغ سعره في معاملات بنك قناة السويس 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.