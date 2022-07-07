مرتضى منصور: الإخوان تعاطفوا مع محمد عادل بعد حكم الإعدام

علق مرتضى منصور، المحامي ورئيس نادي الزمالك، على قضية مقتل نيرة أشرف، قائلًا: «فيه ناس بتطالب إن أنا أبقى المحامي بتاع البنت نيرة اللي اتقتلت، وبيجي لي رسايل.. الموضوع يا جماعة مش منظرة؛ لأن القاتل جاب فريد الديب فلازم مرتضى».

مرتضى منصور: أنا حزين.. ليه بقينا بالقذارة دي؟

وأضاف «منصور» خلال فيديو نشره عبر قناته الشخصية على موقع «يوتيوب»: «بصراحة أنا حزين، احنا ليه بقينا كده.. هي اتقتلت مرتين، مرة بجد، والتانية بعد ما ماتت تقتلوا عيلتها وسمعتها، ايه القرف ده، وبعدين ايه الشيزوفرينا اللي جت لنا دي.. البنت دي أول ما اتقتلت اعدموا الواد، ودول بتوع الإخوان كمان واحد اسمه بصلة مع الواد محمد ناصر الخمورجي»، موضحا: «بعد ما كانوا بيقولوا اعدمو الواد ومتعاطفين مع البنت 48 ساعة بعد الحكم بيشتمو البنت.. يعني الرحمة مطلوبة».

مرتضى منصور يستنكر تعامل المواطنين مع قضية نيرة

وشدد رئيس نادي الزمالك، علق أن هذه الحادثة قد تحدث بشكل يومي، مستنكرا تعامل المواطنين مع قضية نيرة أشرف: «إنما مش ناخد شتيمة في البنت شوية وشتيمة في الواد شوية، هو الشاب استفاد ايه والبنت استفادت ايه، ولا حاجة ولا أي استفادة غير إن احنا وصلنا لمرحلة إن أي شاب بيحب بنت في سن معين وكلنا اتعرضنا لده.. كلنا واحنا في الجامعة فاكرين إننا نقدر نفتح بيت ونصرف عليه، والبنت تسيبك وأنت عايز تعمل معاها موقف مش كويس».

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة، قضت في جلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة.