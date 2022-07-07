تعرف على موعد طرح فيلم ثور 4 في مصر.. وتوقعات بإيرادات خيالية

بدأت دور العرض السينمائي في عدد من الدول حول العالم، عرض فيلم ثور 4 بعنوان «Thor: Love and Thunder» للمخرج تايكا وايتيتي، وحصد الفيلم الذي يعتبر ضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي ردود أفعال إيجابية بين الجمهور في الساعات الأولى من طرحه، فضلا عن إشادة النقاد بالعمل الفني، رغم تلقي السيناريو بعض الانتقادات.

وجاء عرض فيلم ثور 4 بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، إذ كان من المقرر إطلاقه مسبقًا في 5 نوفمبر 2021 قبل أن تعاد جدولته أكثر من مرة، وتم طرح الفيلم في أستراليا في 6 يوليو الجاري، والمملكة المتحدة وأيرلندا ونيوزيلندا في 7 يوليو، ويطرح في الولايات المتحدة يوم 8 يوليو، بينما تستقبل السينمات المصرية الجزء الرابع من سلسلة «Thor» للعرض على شاشتها بداية من 27 يوليو الجاري.

نجوم هوليوود يشاركون في بطولة فيلم ثور 4

ويشارك في بطولة فيلم ثور 4 مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود بجانب كريس هيمسوورث الذي يقوم بدور «ثور»، من بينهم كريستيان بيل، تيسا طومسون، جيمي الكسندر، تايكا وايتيتي، راسل كرو وناتالي بورتمان، بالإضافة إلى كريس برات وجيمي ألكسندر، وديف باتيستا.

وللمرة الأولى يقدم كريستيان بيل شخصية الشرير «جور» ضمن أحداث الفيلم، والذي تحدث عنها قائلا: «جور شرير عظيم، وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى أنك ربما لا تتغاضى عن ما يفعله، لكنك تفهم السبب، نحن لا نتغاضى عن ما يفعله، لا يزال وحشًا لكن لديك قدرًا مربكًا من التعاطف المحتمل وبالتأكيد تفهم من أين أتى، هذا جعله ممتع جدا»، وذلك لما نشره موقع «سكرين رانت».

140 مليون دولار.. توقعات الإيرادات الأولية لفيلم ثور 4

من المتوقع أن يحقق فيلم ثور 4 إيرادات تتراوح من 140 إلى 167 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إذ سيتم طرحه في 4300 مسرح فى أمريكا الشمالية، بينما يتوقع محللو شباك التذاكر أن تتراوح إجمالي إيرادات الفيلم في الشباك المحلي ما بين 345 إلى 420 مليون دولار.