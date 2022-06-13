نيللي كريم تعلن بدء تصوير مسلسلها الجديد مع يسرا «روز وليلى»

كشفت الفنانة نيللي كريم عن بدء تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» الذي تشارك فيه رفقة الفنانة القديرة يسرا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في دراما رمضان 2022.

وشاركت نيللي كريم صورة تجمعها بالفنانة يسرا مع صورة أخرى من كواليس التصوير وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عبر خاصية «الاستوري»، خلال تصوير الحلقة الثانية من المسلسل، بطريقة مشوقة للجمهور.

«روز وليلى» يجمع نيللي كريم ويسرا لأول مرة

يذكر أن مسلسل روز ليلى أول عمل فني يجمع نيللي ويسرا، ومن المقرر أن يكون العمل في إطار الـ12 حلقة وسوف يعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء منه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والعمل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد.

آخر أعمال يسرا ونيللي كريم

وكانت الفنانة يسرا تألقت في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مسلسلها «أحلام سعيدة»، الذي ضم مجموعة من الفنانين وهم غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، هشام إسماعيل، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

أما الفنانة نيللي كريم قدمت خلال دراما رمضان 2022 مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي تبنى قضية «قانون الأحوال الشخصية» والأزمات والمشاكل التي يتعرض لها الآباء والأمهات بعد الطلاق بسبب ذلك القانون، وشاركها في بطولته كل من: شريف سلامة، محمد ثروت، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.