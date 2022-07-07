غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة جمع جلود الأضاحي دون تصريح في الجيزة

اتخذت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من الإجراءات العاجلة نشرتها الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين لكي يمر العيد دون أي معوقات.

تصريح بـ1000 جنيه

ومن هذه الإجراءات، التزام جامعي ونقل وحفظ جلود الأضاحي خلال فترة العيد، فى بالحصول على تصريح رسمي، من الجهات المختصة بمديرية الطب البيطري التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك نظير مبلغ مالي 1000 جنيه لكل تصريح، خاصة بعربات نقل وجمع جلود الأضاحي، مؤكدة أنه في حالة تجاهل الحصول على الترخيص، توقع عدة عقوبات، وهي كالتالي:

عقوبات جمع لحوم الأضاحي دون ترخيص

- تفرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن 5000 جنيه.

- التحفظ على وسيلة النقل المستخدمة فى عمليات جمع جلود الأضاحي، وذلك بأقرب قسم شرطة.

- لا يتم الافراج عن السيارة إلا بعد دفع قيمة الغرامة.

- يتم مصادرة كافة الجلود الموجودة بالسيارة، ويتم التصريف بها من خلال مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة تعليمات بحظر إقامة الشوادر الخاصة بعرض وبيع العجول والأغنام الحية بالشوارع والميادين أو بالحدائق، إلا بشرطين وهما:

تعليمات إقامة شوادر بيع الأضاحي الحية

- إقامة شادر بيع الماضية والأغنام الحية داخل الأراضي الفضاء، المحاطة بسور.

- طلب الحصول على تصريح إقامة الشادر، من الحي التابع له المكان.

- في حالة المخالفة يتم تحصيل غرامة تقدر بـ3000 جنيه، نظير رفع الإشغالات.

هذا ومن المعروف أن محافظة الجيزة قررت فتح جميع مجاز المحافظة، للذبح الأضاحي مجانًا لجميع المواطنين، وهي مجاز منتشرة فى جميع أحياء ومراكز المحافظة، وهما:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق ، بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر، داخل شارع السوق.

- مجزر وردان، بقرية وردان بالقناطر.

- مجزر نكلا، في قرية نكلا بمنطقة المنصورية.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة، في الشارع السياحي، بالمنصورية.

- مجزر ناهيا، بالمريوطية.

- مجزر البدرشين، وسقارة والشوبك بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية.

- مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

- مجزر الصف بالصف.

- مجازر أطفيح، والقبابات والبرمبل بمركز أطفيح.

- مجازر الباويطى ومنديشة، بالواحات البحرية.