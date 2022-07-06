حتى ثالث أيام العيد.. 39 شادرا لبيع الأضاحي الحية من وزارة التموين

في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير أضاحي العيد الحية، في جميع محافظات القاهرة، قامت الشركات التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، بإنشاء 39 ‏شادراً لبيع الأضاحي الحية، حيث يستمر العمل بها حتى ثالث أيام العيد.

سعر الخراف القائم بوزارة التموين

وأضافت وزارة التموين فى منشور رسمي، أن أسعار الخراف الحية القائم، تبلغ 90 جنيها، وتتراوح أوزان الخراف الحية المعروضة للبيع في الشوادر يتفاوت ما بين الـ40 ‏كيلو والـ70 كيلو.

من جهته كشف علاء فتحي العضو المنتدب للمناطق والشؤون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، في بيان صحفي صادر عن وزارة التموين، أنه يتم بشكل يومي طرح الخراف الحية بمتوسط 700 رأس قابلة للزيادة، كما يتم طرح ما يقرب من 900 ذبيحة خراف سودانية مبردة في منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، وأيضا 1500 ذبيحة عجول مبردة، وذلك على مستوى الشوادر المقامة في المحافظات والتابعة لوزارة التموين، كما أكد أن لحم الضأن المبرد يباع الكيلو بسعر 135 جنيها، في حين أن اللحم السوداني الطازج يباع الكيلو بسعر 115 جنيها، أما اللحم البرازيلي المجمد، بلغ سعر الكيلو 85 جنيها.

مشيرا إلى أن المجمعات ‏الاستهلاكية سوف تعمل خلال يوم وقفة عرفات، وأيام العيد الثلاثة الأولى، وأن عمليات البيع تشهد تخفيضات تصل إلى 25%.‏

كما أكد خضوع كل الخراف والعجول، للكشف الطبي البيطري للتأكد من سلامتها، ‏ومطابقتها للأضحية من ‏حيث السلامة الطبية والجسدية.

أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة

هذا وفي نفس السياق، أكدت وزارة الزراعة، أن أسعار الأضاحي بجميع منافذها، سجل الكيلو جرام من اللحم الضأن القائم نحو 75 جنيها، وبناء على ذلك يتراوح سعر الخروف الحي بين 3 لـ6 آلاف جنيه،بلغ سعر الكيلو من العجول البقري والجاموسي القائم نحو 70 جنيها، ويتراوح سعر العجل بين 22 ألفا وصولا لـ32 ألف جنيه، بناء على الوزن.