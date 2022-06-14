بالدرجات.. تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظة الجيزة

تنسيق الثانوية العامة 2022 بمحافظة الجيزة، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث «جوجل»، من جانب أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، والحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، والثانوي الزراعي والثانوي الصناعي والتجاري نظام ثلاث سنوات.

تنسيق الثانوية العامة 2022 بمحافظة الجيزة.. 220 درجة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 220 درجة، وتنسيق القبول بفصول الخدمات 140 درجة، في الثانوي المنازل 140 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة خدمات

تنسيق القبول في الثانوي الصناعي خدمات 165 درجة.

تنسيق القبول في الثانوي الفندقي خدمات 165 درجة.

تنسيق القبول في الثانوي تجاري خدمات 140 درجة

تنسيق القبول في الثانوي زراعي خدمات 140 درجة.

تنسيق دبلوم الصناعة 2022

- 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين.

- 195 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكري والجيزة الكهربية الصناعية بنين للعام و190 درجة للمهني.

- يشمل تنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهني و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.

-210 درجات لأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات.

-190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبورواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكري والبدرشين الثانوية الصناعية بنات.

- 185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

- 190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهني.

-185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوية الصناعية بنات بالعياط.

-175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط.

-185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري والصف الثانوية الصناعية بنات.

-180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين في زرزارة بمركز الصف.

-185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية.

-170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.