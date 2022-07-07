محافظ أسيوط يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز».

وأضاف: «سوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير».

برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي

وبعث محافظ أسيوط أيضًا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوزراء بهذه المناسبة العطرة.

تهنئة أهالي محافظة أسيوط بالعيد

كما تقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة أسيوط وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.