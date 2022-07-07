فيديو يجمع 3 ملوك سعوديين خلال الحج ويُظهر شكل الكعبة . عمره 55 عامًا

تداول رواد موقع التغريدات الشهير «تويتر»، مقطع فيديو، يضم 3 ملوك سابقين للمملكة العربية السعودية، أثناء أداء مناسك الحج، وهم «الملك فيصل بن عيد العزيز آل سعود، والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود والملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود».

مقطع فيديو عمره 55 عام

ويعود مقطع الفيديو الذي يوثق مناسك الحج للملوك الثلاثة الراحلين إلى عام 1388، في فترة حكم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بحسب المعلومات التي نشرها الحساب الرسمي لمعرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز على موقع التغريدات «تويتر».

ويأخذنا مقطع الفيديو الذي تم تصويره بالأبيض والأسود قبل 55 عاماً من الآن، إلى الحرم المكي الذي كان يبدو بسيطاً على عكس ما نشهده الآن، حيث ظهر الملوك وهم يرتدون ملابس الإحرام البسيطة ويجلسون داخل إحدى الخيام سويًا يتناولون الطعام، فيما تضمن مقطع الفيديو صوراً متفرقة للحرم المكي.

الملك فيصل و #الملك_فهد والملك عبدالله (رحمهم الله) أثناء أدائهم مناسك الحج عام 1388هـ #الفهد_روح_القيادة#حج1443 pic.twitter.com/i9C6BjUI42 — الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) July 5, 2022

وتستقبل المملكة العربية السعودية مليون حاج هذا العام، وهو رقم كبير مقارنة بالعامين الماضيين، حيث تم تخفيض عدد الحجاج وقصرهم على حجاج الداخل، تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبلغ حجاج العام الماضي 60 ألف حاج، فيما بلغ عدد حجاج العام قبل الماضي 10 آلاف حاج.

يوم التروية

ويبدأ حجاج بيت الله الحرام، مناسك الحج اليوم، والتي تبدأ بيوم التروية وهو اليوم الموافق الثامن من شهر «ذو الحجة»، على أن يصعد حجاج بيت الله الحرام غداً إلى جبل عرفات الذي يعد أحد أهم أركان الحج.